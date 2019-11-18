***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2019 18:01
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur
Satışta Olan Konutların Ortalama Satış Fiyatları
Daire Tipi
Adet
Toplam Satış Fiyatı (
?)
Toplam Genel Brüt (m2)
Ortalama Satış Fiyatları (
?)
Ortalama m2 Fiyatı (
?)
2+1 92 99.457.000,00
12.405,46
1.081.054,35
8.017,20
3+1 4 5.746.000,00
740,16
1.436.500,00
7.763,19
4+1 3 4.405.000,00
621,42
1.468.333,33
7.088,60
5+1 0 0 0 0
0
TOPLAM
99
109.608.000,00
13.767,04
1.107.151,52
7.961,62
Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)
Daire Tipi
Adet
Toplam Satış Fiyatı (
?)
Toplam Genel Brüt (m2)
Ortalama Satış Fiyatları (
?)
Ortalama m2 Fiyatı (
?)
2+1 153 106.285.859,62
20.461,86
694.678,82
5.194,34
3+1 76
74.899.258,35
14.202,85
982.516,56
5.273,54
4+1 23 27.248.070,90
4.935,96
1.184.698,73
5.520,77
5+1 120 151.217.720,11
27.511,67
1.260.147,67
5.496,49
TOPLAM
372
359.650.908,98
67.112,34
966.803,52
5.358,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799501
BIST
18:05106.846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.466,47
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
107.222
En Düşük
105.902
18:055,7422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7169
18:056,3648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3281
18:05271,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,66
|Açılış
|: 271,63
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,73
En Düşük
268,02
BIST En Aktif Hisseler
|YUNSA
|7,05
|50.683.986
|% 19,90
|
|HURGZ
|1,27
|134.244.870
|% 19,81
|
|BTCIM
|3,26
|38.068.314
|% 15,60
|
|KLNMA
|50,95
|27.563.971
|% 14,91
|
|MTRYO
|1,58
|15.310.961
|% 14,49
|
|METRO
|1,53
|130.097.332
|% -17,30
|
|KLGYO
|2,89
|131.281.528
|% -9,97
|
|CRDFA
|1,93
|11.504.065
|% -8,53
|
|UMPAS
|0,52
|38.097
|% -5,45
|
|ATSYH
|0,96
|49.557
|% -4,00
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|GARAN
|10,14
|651.233.093
|% 1,91
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TUPRS
|123,80
|411.471.327
|% 0,41
|
|ASELS
|19,28
|402.243.669
|% 0,84
|
|THYAO
|14,22
|2.337.103.167
|% 3,87
|
|KRDMD
|2,38
|298.126.291
|% 1,71
|
|PETKM
|3,71
|422.581.211
|% 1,64
|
|TSKB
|0,99
|109.800.366
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,36
|150.223.389
|% 3,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4176
|7,4548
|% 0,39
|
|Frank
|5,7864
|5,8213
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5257
|1,5334
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|4,65
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.798
|1.825
|-3,00
|
|Tam
|1.790
|1.835
|-2,77
|
|Yarım
|865
|888
|-1,34
|
|Çeyrek
|434
|444
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|62,23
|62,23
|-1,07
|
Seans Raporu
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