***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi------Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul İli Başakşehir İlçesi Park Mavera III projesi kapsamında Asli Edim İfası 6 Aralık 2019 – 6 Şubat 2020 tarihleri arasında izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, İdaremizce konutların teslimine yönelik gerekli incelemelerin yapılmasının ardından, konutların teslimine yönelik herhangi bir mani durum bulunmaması halinde asli edim ifası gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Teslim sürecine ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır. Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800466BIST