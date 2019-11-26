***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2019 16:09
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul İli Başakşehir İlçesi Park Mavera III projesi kapsamında Asli Edim İfası 6 Aralık 2019 – 6 Şubat 2020 tarihleri arasında izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, İdaremizce konutların teslimine yönelik gerekli incelemelerin yapılmasının ardından, konutların teslimine yönelik herhangi bir mani durum bulunmaması halinde asli edim ifası gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Teslim sürecine ilişkin duyuru ayrıca yapılacaktır. Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800466
BIST
17:30106.055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 672,59
|Açılış
|: 105.568
|
|Önceki Kapanış
|: 105.382
|
106.155
En Düşük
104.718
17:305,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0137
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7588
En Düşük
5,7327
17:306,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0188
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3200
|
6,3499
En Düşük
6,3208
17:30269,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,49
|Açılış
|: 269,00
|
|Önceki Kapanış
|: 268,51
|
270,20
En Düşük
267,99
BIST En Aktif Hisseler
|NETAS
|12,02
|169.193.153
|% 19,96
|
|INTEM
|8,85
|11.772.802
|% 19,92
|
|MTRYO
|2,69
|3.334.627
|% 14,96
|
|ERSU
|2,04
|27.032.067
|% 14,61
|
|ADEL
|17,25
|29.991.783
|% 14,24
|
|EGCYH
|0,10
|8.136
|% -9,09
|
|UFUK
|2,13
|31.686
|% -8,58
|
|ESCOM
|1,13
|33.346.903
|% -5,83
|
|RYGYO
|2,22
|6.513.478
|% -5,53
|
|ETILR
|2,90
|22.164
|% -4,92
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|GARAN
|10,01
|409.422.920
|% 0,81
|
|EREGL
|7,93
|355.677.622
|% 2,85
|
|ASELS
|18,80
|354.504.979
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,45
|517.630.357
|% 2,08
|
|THYAO
|13,70
|1.954.067.259
|% 1,93
|
|EKGYO
|1,48
|168.846.602
|% 1,37
|
|TSPOR
|1,87
|161.758.785
|% 1,63
|
|SISE
|4,81
|333.172.767
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3695
|7,4065
|% -0,20
|
|Frank
|5,7425
|5,7771
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5288
|1,5364
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-0,65
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-2,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-0,71
|
|Yarım
|860
|882
|-0,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,17
|
|Gümüş.Ons
|16,93
|16,95
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|0,21
|
Seans Raporu
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17:39XU100
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