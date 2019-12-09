***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 16:00
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna Duyurulur
Satışta Olan Konutların Ortalama Satış Fiyatları
Daire Tipi
Adet
Toplam Satış Fiyatı (
?)
Toplam Genel Brüt (m2)
Ortalama Satış Fiyatları (
?)
Ortalama m2 Fiyatı (
?)
2+1 85 93.205.000,00
11.459,25
1.096.529,41
8.133,60
3+1 2 2.994.000,00
374,02
1.497.000,00
8.004,92
4+1 3 4.405.000,00
621,42
1.468.333,33
7.088,60
5+1 0 0 0 0
0
TOPLAM
90
100.604.000,00
12.454,69
1.117.822,22
8.077,60
Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)
Daire Tipi
Adet
Toplam Satış Fiyatı (
?)
Toplam Genel Brüt (m2)
Ortalama Satış Fiyatları (
?)
Ortalama m2 Fiyatı (
?)
2+1 160 113.399.569,69
21.408,07
708.747,31
5.297,05
3+1 78
77.769.708,35
14.568,99
997.047,54
5.338,03
4+1 23 27.248.070,90
4.935,96
1.184.698,73
5.520,77
5+1 120 157.192.890,09
27.511,67
1.309.940,75
5.713,68
TOPLAM
381
375.610.239,03
68.424,69
985.853,65
5.489,40
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802615
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0251
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,97
|Açılış
|: 272,77
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6175
|7,6557
|% 0,47
|
|Frank
|5,8526
|5,8878
|% 0,52
|
|Riyal
|1,5447
|1,5524
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|