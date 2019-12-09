***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)'nin 16 Maddesinin ç) bendi gereğince Park Mavera III Projesinde, gayrimenkul sertifikasına konu olmayan benzer nitelikte bağımsız bölümlerden satışta olanların ve satışı gerçekleşenlerin ortalama satış fiyatları aşağıda belirtilmiştir. Kamuoyuna DuyurulurSatışta Olan Konutların Ortalama Satış FiyatlarıDaire TipiAdetToplam Satış Fiyatı (?)Toplam Genel Brüt (m2)Ortalama Satış Fiyatları (?)Ortalama m2 Fiyatı (?)2+1 85 93.205.000,0011.459,251.096.529,418.133,603+1 2 2.994.000,00374,021.497.000,008.004,924+1 3 4.405.000,00621,421.468.333,337.088,605+1 0 0 0 0TOPLAM90100.604.000,0012.454,691.117.822,228.077,60Satışı Gerçekleşen Konutların Ortalama Satış Fiyatları (Kümülatif)Daire TipiAdetToplam Satış Fiyatı (?)Toplam Genel Brüt (m2)Ortalama Satış Fiyatları (?)Ortalama m2 Fiyatı (?)2+1 160 113.399.569,6921.408,07708.747,315.297,053+1 7877.769.708,3514.568,99997.047,545.338,034+1 23 27.248.070,904.935,961.184.698,735.520,775+1 120 157.192.890,0927.511,671.309.940,755.713,68TOPLAM381375.610.239,0368.424,69985.853,655.489,40http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802615BIST