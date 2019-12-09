***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 16:54
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.06.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği uyarınca düzenlenen "İnşaat İlerleme Raporu Sonucu" ektedir.
Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802637
BIST
18:05108.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -83,08
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
109.125
En Düşük
108.139
18:055,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0242
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8173
En Düşük
5,7719
18:056,4286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,4220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4422
En Düşük
6,3863
18:05272,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,92
|Açılış
|: 272,79
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,61
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|6,90
|246.521.297
|% 20,00
|
|PAPIL
|6,33
|52.065.067
|% 19,89
|
|ASLAN
|45,26
|65.703.773
|% 19,67
|
|RYGYO
|3,50
|22.447.128
|% 14,38
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|SMART
|7,66
|2.917.457
|% -19,96
|
|OYLUM
|5,16
|15.821.362
|% -9,31
|
|FMIZP
|30,06
|13.659.460
|% -8,85
|
|KRONT
|12,54
|3.609.431
|% -8,00
|
|METRO
|1,40
|102.079.425
|% -6,67
|
|THYAO
|13,80
|1.227.335.373
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|ASELS
|19,55
|497.065.588
|% 1,03
|
|EREGL
|8,31
|318.747.554
|% 1,84
|
|TUPRS
|122,60
|318.426.560
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,51
|312.476.767
|% 2,03
|
|CEMAS
|1,60
|275.495.891
|% 14,29
|
|ISFIN
|3,10
|512.520.239
|% 1,64
|
|IHLAS
|0,81
|117.889.841
|% 8,00
|
|ODAS
|2,05
|238.405.851
|% 10,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6172
|7,6554
|% 0,47
|
|Frank
|5,8531
|5,8883
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5448
|1,5525
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.460
|-0,97
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,03
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.839
|10,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|9,21
|
|Yarım
|871
|894
|4,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,23
|
|Gümüş.Ons
|16,58
|16,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|-0,20
|