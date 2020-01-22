***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİdaremiz tarafından gelir paylaşımı işi olarak yürütülen Park Mavera III projesinde asli edime konu konutların teslim işlemlerine 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanacak olup, konutların teslim işlemleri şantiye alanında bulunan teslim ofisinde gerçekleştirilecektir. Teslim tarihi ve saatine ilişkin asli edimle sözleşme imzalayan konut alıcılarına Yüklenici tarafından ayrıca teslim ihbarnamesi gönderilecektir.Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814001BIST