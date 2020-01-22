***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 16:16
***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PMVR3]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İdaremiz tarafından gelir paylaşımı işi olarak yürütülen Park Mavera III projesinde asli edime konu konutların teslim işlemlerine 27 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanacak olup, konutların teslim işlemleri şantiye alanında bulunan teslim ofisinde gerçekleştirilecektir. Teslim tarihi ve saatine ilişkin asli edimle sözleşme imzalayan konut alıcılarına Yüklenici tarafından ayrıca teslim ihbarnamesi gönderilecektir.
Kamuoyuna Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814001
BIST
16:16123.008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -548,60
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.902
16:165,9253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0093
|Açılış
|: 5,9240
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9212
16:166,5724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5645
16:16296,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,10
|Açılış
|: 296,38
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,76
|40.320.813
|% 17,95
|
|HUBVC
|37,00
|32.172.757
|% 16,57
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.656.673
|% 14,95
|
|ESCOM
|2,18
|26.562.934
|% 14,74
|
|QNBFB
|75,95
|78.780.530
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|THYAO
|14,79
|1.158.645.498
|% -0,60
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|IPEKE
|9,76
|811.042.255
|% 10,78
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ALBRK
|1,75
|375.276.467
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|630.533.356
|% -2,56
|
|PETKM
|4,07
|570.694.738
|% -0,49
|
|ODAS
|1,97
|259.522.808
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|813.578.218
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7549
|7,7938
|% 0,48
|
|Frank
|6,0797
|6,1163
|% -0,37
|
|Riyal
|1,5742
|1,5821
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,59
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|5,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|5,97
|
|Yarım
|944
|968
|2,89
|
|Çeyrek
|473
|484
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -866, 32 kaybederek (% -0.58 ) 148, 812
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