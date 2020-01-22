***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPark Mavera III Projesinde tali edime konu 61 adet konut, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı/İstanbul ve İnternet bağlantıları ile 04.02.2020 Salı günü Saat:14.00‘da açık artırmayla satışa sunulacak olup, açık artırmaya yönelik ihale dokümanları (Açık artırma şartnamesi, Açık artırmayla satışa sunulan konut listesi ve Örnek Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri) ekte yer almaktadır.Kamuoyuna Duyurulur.Not: Açık artırma organizasyonu Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olup, www.emlakmuzayede.com.tr sitesinden canlı olarak izlenebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814057BIST