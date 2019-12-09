***PMVR3* *TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Yatırımcı Raporu









***PMVR3******TOKI*** T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler [PMVR3]İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.06.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.07.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.II sayılı Gayrimenkul Sertifakaları Tebliği uyarınca düzenlenen 14 Haziran 2019 - 4 Aralık 2019 dönemine ilişkin "Yatırımcı Raporu" ektedir.Kamuoyuna Duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802638BIST