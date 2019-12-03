***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2019 12:28
***PNSUT*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PNSUT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801463
BIST
16:02108.598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 594,16
|Açılış
|: 107.873
|
|Önceki Kapanış
|: 108.004
|
108.777
En Düşük
107.583
16:025,7360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0058
|Açılış
|: 5,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7571
En Düşük
5,7319
16:026,3529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,3480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3784
En Düşük
6,3490
16:02270,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,71
|Açılış
|: 270,92
|
|Önceki Kapanış
|: 270,21
|
271,80
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|5,48
|37.240.665
|% 18,10
|
|LINK
|19,03
|21.299.925
|% 17,40
|
|YUNSA
|10,04
|77.694.760
|% 15,40
|
|SMART
|8,10
|123.405.413
|% 14,08
|
|DERAS
|3,32
|55.055.393
|% 13,70
|
|SANKO
|7,73
|75.128.422
|% -6,64
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|SALIX
|5,38
|14.922
|% -4,78
|
|QNBFL
|59,50
|808.149
|% -3,49
|
|QNBFB
|26,62
|3.900.087
|% -3,41
|
|THYAO
|13,95
|1.066.378.866
|% 0,43
|
|ASELS
|19,31
|591.150.356
|% 2,77
|
|GSRAY
|2,18
|442.978.183
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|313.992.215
|% 4,68
|
|GSRAY
|2,18
|442.978.183
|% -3,11
|
|BJKAS
|3,13
|424.264.110
|% -6,29
|
|ISFIN
|2,91
|313.992.215
|% 4,68
|
|KRDMD
|2,44
|192.719.461
|% -0,81
|
|THYAO
|13,95
|1.066.378.866
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4332
|7,4705
|% 0,27
|
|Frank
|5,7758
|5,8106
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.471
|7,62
|
|Altın Gr.
|271
|271
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.791
|1.836
|10,71
|
|Yarım
|865
|888
|5,18
|
|Çeyrek
|434
|444
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|16,99
|17,02
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,59
|60,59
|-0,33
|
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