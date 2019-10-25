***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 1.212.551.349 1.114.054.683 433.218.920 400.459.334Satışların Maliyeti11 -1.069.508.636 -940.446.395 -391.838.476 -348.048.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)143.042.713 173.608.288 41.380.444 52.410.740FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)143.042.713 173.608.288 41.380.444 52.410.740Genel Yönetim Giderleri12 -37.149.780 -31.603.553 -12.470.688 -10.158.627Pazarlama Giderleri12 -73.680.128 -79.056.343 -23.269.614 -28.144.389Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -10.799.371 -9.404.203 -4.184.183 -3.534.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 30.246.015 27.017.494 3.181.466 15.669.163Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -13.118.799 -13.355.025 -4.013.953 -9.462.495ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.540.650 67.206.658 623.472 16.779.850Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 5.365.256 4.344.656 66.961 5.749Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -9.648 -2.001.188 -179.899Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 3.436.707 7.514.924 2.625.680 2.271.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)47.332.965 77.065.050 3.316.113 18.877.302Finansman Gelirleri15 4.978.020 5.777.892 1.039.952 3.580.264Finansman Giderleri15 -31.396.187 -77.769.004 -4.153.916 -43.083.898SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.914.798 5.073.938 202.149 -20.626.332Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.181.581 4.413.248 772.033 5.346.849Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -387.652 -2.982 77.523 455.623Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 -1.793.929 4.416.230 694.510 4.891.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483DÖNEM KARI (ZARARI)18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.931.764 60.927.770Dönem Karı (Zararı)18.733.217 9.487.186Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.733.217 9.487.186Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.739.562 70.276.373Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 37.405.039 25.511.459Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler61.462 108.994Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler61.462 108.994Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.492.128 3.272.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.492.128 3.272.277Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler14.i -5.084.987 -4.333.747Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.720.908 19.586.197Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.280.418 -2.729.209Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler31.001.326 22.315.406Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.660.667 33.111.404Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.663.376Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler3.663.376Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.436.707 -7.514.924İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler5 -3.436.707 -7.514.924Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 2.181.581 -4.413.248Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-270.620 1.990.279Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-270.620 1.990.279Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.010.091 -705.694İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-77.264.236 -16.079.615Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-69.904.914 -46.492.571İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.773.240 -50.064.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.868.326 3.571.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler402.031 -1.166.707İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)402.031 -1.166.707Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler34.052.868 -24.557.106Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.020.386 -600.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.899.962 61.169.945İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.400.010 16.916.021İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-44.299.972 44.253.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.440.121 869.424Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler732.963 1.064.538İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)732.963 1.064.538Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.079.928 1.148.248İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.027.801 -7.514.808Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.007.786 -7.205.497Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-20.015 -309.311Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.208.543 63.683.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.055.390 -3.325.578Vergi İadeleri (Ödemeleri)9 -550.821 -458.605Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.329.432 1.028.009YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.927.875 -21.130.063Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri713.322 758.793Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri713.322 758.793Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.939.987 -23.921.498Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.304.649 -22.451.839Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.635.338 -1.469.659Verilen Nakit Avans ve Borçlar-416.994 1.201.687İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-416.994 1.201.687Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-428.093 -9.517.686Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-428.093 -9.517.686Alınan Temettüler10.719.209 7.619.432Alınan Faiz6.280.418 2.729.209FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.816.666 -39.454.086Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri75.461.545 300.696.774Kredilerden Nakit Girişleri75.461.545 300.696.774Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.088.389 -283.245.392Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.088.389 -283.245.392İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-3.900.078 -14.030.806Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.414.634Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-690.561Ödenen Temettüler3 -20.212.118 -19.541.399Ödenen Faiz-27.662.992 -22.642.702YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-957.027 343.621Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.724 8.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-954.303 352.321DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.193.004 1.329.702DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ238.701 1.682.023Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri238.701 1.193.004Ticari Alacaklar363.115.658 292.348.136İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 355.648.788 283.012.940İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7.466.870 9.335.196Diğer Alacaklar3.695.822 6.517.360İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 500.393 83.399İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.195.429 6.433.961Stoklar135.146.829 169.199.697Peşin Ödenmiş Giderler2.430.875 3.451.261İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.430.875 3.451.261Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 111.932Diğer Dönen Varlıklar27.097.376 35.429.115İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 27.097.376 35.429.115ARA TOPLAM531.837.193 508.138.573TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR531.837.193 508.138.573DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 56.022.068 46.114.555Diğer Alacaklar13.359 13.359İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.359 13.359Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 80.911.523 83.320.562Maddi Duran Varlıklar7 723.560.225 751.713.962Arazi ve Arsalar162.713.500 162.713.500Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12.844.332 13.344.008Binalar79.792.242 80.397.486Tesis, Makine ve Cihazlar454.125.412 449.717.529Taşıtlar419.094 501.615Mobilya ve Demirbaşlar9.914.008 10.659.698Yapılmakta Olan Yatırımlar3.751.637 34.380.126Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.839.117Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.993.143 2.826.000Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.993.143 2.826.000Peşin Ödenmiş Giderler697.875 269.783İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler697.875 269.783TOPLAM DURAN VARLIKLAR869.037.310 884.258.221TOPLAM VARLIKLAR1.400.874.503 1.392.396.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 110.128.977 65.255.444İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar110.128.977 65.255.444Banka Kredileri110.128.977 65.255.444Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 54.071.768 40.841.356İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları54.071.768 40.841.356Banka Kredileri51.115.735 40.841.356Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.956.033Ticari Borçlar322.548.543 349.291.785İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 32.357.374 25.628.099İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 290.191.169 323.663.686Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.524.105 1.803.146Diğer Borçlar11.537.376 12.764.453İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 7.954.242 9.914.320İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.583.134 2.850.133Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)311.688 2.391.616İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)310.635İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.053 2.391.616Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 51.237Kısa Vadeli Karşılıklar542.284 308.267Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar542.284 308.267Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 20.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.016ARA TOPLAM502.664.741 472.727.320TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER502.664.741 472.727.320UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8 8.745.522 25.555.556İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.745.522 25.555.556Banka Kredileri7.777.778 25.555.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar967.744Ticari Borçlar34.971.091 49.739.044İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar21 34.971.091 49.739.044Uzun Vadeli Karşılıklar26.268.417 22.965.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26.268.417 22.965.781Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 41.994.802 39.968.864TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.979.832 138.229.245TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER614.644.573 610.956.565ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar786.229.930 781.440.229Ödenmiş Sermaye10 44.951.051 44.951.051Sermaye Düzeltme Farkları10 16.513.550 16.513.550Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)347.605.428 352.043.990Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)314.402.618 327.487.629Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 326.568.666 338.600.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.166.048 -11.112.581Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar5.072.414 5.838.102Diğer Kazançlar (Kayıplar)28.130.396 18.718.259Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.005.552 7.797.614Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar8.005.552 7.797.614Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler62.790.880 60.800.423Yasal Yedekler62.790.880 60.800.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları287.630.252 250.117.296Net Dönem Karı veya Zararı18.733.217 49.216.305TOPLAM ÖZKAYNAKLAR786.229.930 781.440.229TOPLAM KAYNAKLAR1.400.874.503 1.392.396.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 261.716.422 -9.811.574 251.904.848 18.139.069 44.991.591 315.035.508 0 0 4.449.877 4.449.877 59.129.038 212.121.183 47.082.544 259.203.727 699.282.751 699.282.751Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.716.422 0 -9.811.574 0 251.904.848 0 0 18.139.069 0 44.991.591 315.035.508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.449.877 0 4.449.877 59.129.038 0 0 0 212.121.183 47.082.544 259.203.727 699.282.751 0 699.282.751Transferler-7.310.996 -7.310.996 -256.294 -7.567.290 0 0 0 54.649.834 -47.082.544 7.567.290 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.418.184 0 -2.418.184 0 0 -9.355.160 0 -20.220.017 -31.993.361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.493.145 0 5.493.145 0 0 0 0 0 9.487.186 9.487.186 -17.013.030 0 -17.013.030Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 9.487.186 9.487.186 9.487.186 9.487.186Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.418.184 -2.418.184 -9.355.160 -20.220.017 -31.993.361 0 0 5.493.145 5.493.145 0 -26.500.216 -26.500.216Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.671.385 -20.632.784 -20.632.784 -18.961.399 -18.961.399Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254.405.426 0 -12.229.758 0 242.175.668 0 0 8.527.615 0 24.771.574 275.474.857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.943.022 0 9.943.022 60.800.423 0 0 0 246.138.233 9.487.186 255.625.419 663.308.322 0 663.308.322Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler44.951.051 16.513.550 338.600.210 -11.112.581 327.487.629 5.838.102 18.718.259 352.043.990 0 0 7.797.614 7.797.614 60.800.423 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 781.440.229Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.600.210 0 -11.112.581 0 327.487.629 0 0 5.838.102 0 18.718.259 352.043.990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.797.614 0 7.797.614 60.800.423 0 0 0 250.117.296 49.216.305 299.333.601 781.440.229 0 781.440.229Transferler-12.031.544 -12.031.544 -407.681 -12.439.225 0 0 0 61.655.530 -49.216.305 12.439.225 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.053.467 0 -1.053.467 0 0 -358.007 0 9.412.137 8.000.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207.938 0 207.938 0 0 0 0 0 18.733.217 18.733.217 26.941.818 0 26.941.818Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 18.733.217 18.733.217 18.733.217 18.733.217Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.053.467 -1.053.467 -358.007 9.412.137 8.000.663 0 0 207.938 207.938 0 8.208.601 8.208.601Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 1.990.457 -24.142.574 -24.142.574 -22.152.117 -22.152.117Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler44.951.051 16.513.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.568.666 0 -12.166.048 0 314.402.618 0 0 5.072.414 0 28.130.396 347.605.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.005.552 0 8.005.552 62.790.880 0 0 0 287.630.252 18.733.217 306.363.469 786.229.930 0 786.229.930Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)18.733.217 9.487.186 974.182 -15.279.483DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar8.000.663 -31.993.361 6.473.522 -10.958.280Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.316.834 -3.022.730 -68.816 -1.004.984Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-358.007 -9.355.160 68.562 -35.996Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5 -374.344 -376.646 55.623 -21.106Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar16.337 -8.978.514 12.939 -14.890Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları4 9.907.513 -21.270.694 6.800.014 -10.650.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-232.009 1.655.223 -326.238 733.537Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9 263.367 604.546 13.760 200.997Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi9 -495.376 1.050.677 -339.998 532.540Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar207.938 5.493.145 -880.496 3.749.100Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar207.938 5.493.145 -880.496 3.749.100Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)5 207.938 5.493.145 -880.496 3.749.100Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.208.601 -26.500.216 5.593.026 -7.209.180TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.941.818 -17.013.030 6.567.208 -22.488.663Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları26.941.818 -17.013.030 6.567.208 -22.488.663http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795011BIST