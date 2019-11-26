***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÜRKAN HEKİMOĞLU GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜRMUSTAFA ŞAHİN DAL MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ MALİ İŞLER VE BÜTÇE KONTROL DİREKTÖRÜÖZLEM YALÇIN İZMİR FABRİKA DİREKTÖRÜ KALİTE GÜVENCE DİREKTÖRÜERDİ EREN ESKİŞEHİR FABRİKA DİREKTÖRÜ ESKİŞEHİR FABRİKA DİREKTÖRÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800451BIST