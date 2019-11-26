***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2019 14:27
***PNSUT*** PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÜRKAN HEKİMOĞLU GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR
MUSTAFA ŞAHİN DAL MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ MALİ İŞLER VE BÜTÇE KONTROL DİREKTÖRÜ
ÖZLEM YALÇIN İZMİR FABRİKA DİREKTÖRÜ KALİTE GÜVENCE DİREKTÖRÜ
ERDİ EREN ESKİŞEHİR FABRİKA DİREKTÖRÜ ESKİŞEHİR FABRİKA DİREKTÖRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800451
BIST
17:34107.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.281,59
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
107.213
En Düşük
106.016
17:345,7687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0095
|Açılış
|: 5,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
17:346,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0033
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
17:34269,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,34
|Açılış
|: 269,97
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,76
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,00
|235.396
|% 17,44
|
|SMART
|5,50
|180.878.075
|% 17,02
|
|UTPYA
|4,75
|54.622.156
|% 16,14
|
|QNBFL
|55,50
|2.407.813
|% 14,95
|
|GLBMD
|1,56
|10.546.275
|% 14,71
|
|VAKFN
|2,04
|24.111.001
|% -19,69
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|VKFYO
|2,15
|5.635.186
|% -7,73
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|THYAO
|13,79
|1.274.973.537
|% 1,62
|
|ASELS
|18,85
|391.119.833
|% 1,13
|
|PETKM
|3,62
|384.685.606
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|224.239.163
|% 2,15
|
|SMART
|5,50
|180.878.075
|% 17,02
|
|PETKM
|3,62
|384.685.606
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,38
|224.239.163
|% 2,15
|
|THYAO
|13,79
|1.274.973.537
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,48
|91.796.838
|% 0,68
|
|GSRAY
|1,83
|79.519.534
|% 4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4287
|7,4660
|% -0,08
|
|Frank
|5,7518
|5,7865
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5340
|1,5417
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|1,01
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,59
|
|Yarım
|861
|884
|-0,77
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,96
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|-0,15
|
Seans Raporu
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-
17:49TUKAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 308, 739 adet işlem
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17:48SEKUR
Yüzde 5.39 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 387, 928 adet işlem
-
17:47OTKAR
Yüzde 5.50 oranında artışla 147.60 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 826 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1459, 48 artarak (% 1.12 ) 131, 721
-
17:46XU100
Endeks 107, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 6, 609.00 milyon TL de