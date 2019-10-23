***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459Diğer Düzeltmeler-1 -1 -1Transferler276.398 -276.398Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.242 396.957 367.715 367.715Dönem Karı (Zararı)396.957 396.957 396.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.242 -29.242 -29.242Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -53.178 133.222 -783.828 396.957 11.777.173 11.777.173Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372Diğer Düzeltmeler3.572 3.572 3.572Transferler479.741 -479.741Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.232 -201.767 -216.999 -216.999Dönem Karı (Zararı)-201.767 -201.767 -201.767Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.232 -15.232 -15.232Dönem Sonu Bakiyeler12.084.000 -61.423 133.222 -304.087 -201.767 11.649.945 11.649.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-286.916 -1.632.307Dönem Karı (Zararı)-201.767 396.957Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-201.767 396.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-631.132 -1.004.145Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler313.460 233.172Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler41.408 36.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.408 36.721Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.199 7.844Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler7.199 7.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-37.973 57.138Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-955.226 -1.339.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler565.890 -921.373Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-891 55.786Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-373.582 1.228.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-373.582 1.228.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-319.454 -2.198.477İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-139.800 -1.823.099İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-179.654 -375.378Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-40.167 -20.191Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.317.090 -54.924İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.317.090 -54.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-7.290 20.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.816 47.430İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.816 47.430Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-267.009 -1.528.561Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9.752 -103.366Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.155 -380YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.127 -328.981Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 97.020Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 97.020Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.268 -426.469Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.268 -426.469Alınan Temettüler44.141 468FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI861.294 1.488.276Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-49.791 149.724Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-49.791 149.724Ödenen Faiz-21.743 -9.715Alınan Faiz932.828 1.348.267YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)568.251 -473.012NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)568.251 -473.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.229.412 1.736.442DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.797.663 1.263.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 1.797.663 1.229.412Finansal Yatırımlar8.421 7.530Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.421 7.530Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7.a 8.421 7.530Ticari Alacaklar8.146.768 7.773.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.a 8.146.768 7.773.186Diğer Alacaklar9.a 3.084.538 2.944.738İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar30 3.084.538 2.944.738Peşin Ödenmiş Giderler10.a 48.543 8.376İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.a 48.543 8.376Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28.a 13.727ARA TOPLAM13.099.660 11.963.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.099.660 11.963.242DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar7.b 100.000 100.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar7.b 100.000 100.000Diğer Alacaklar9.b 675.180 495.526İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.b 675.180 495.526Maddi Duran Varlıklar12 723.657 939.090Tesis, Makine ve Cihazlar224.736 256.060Taşıtlar363.333 506.786Mobilya ve Demirbaşlar42.417 48.979Özel Maliyetler93.171 127.265Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 125.537 173.296Diğer Haklar125.537 173.296Ertelenmiş Vergi Varlığı28.d 106.233 62.483TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.730.607 1.770.395TOPLAM VARLIKLAR14.830.267 13.733.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 80.320 84.699İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları18 80.320 84.699Banka Kredileri18 80.320 84.699Ticari Borçlar2.717.881 1.400.791İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.b 2.717.881 1.400.791Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21.a 17.257 24.547Diğer Borçlar58.477 68.293İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.c 58.477 68.293Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar0 0ARA TOPLAM2.873.935 1.578.330TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.873.935 1.578.330UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 45.911 91.323İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45.911 91.323Banka Kredileri18 45.911 91.323Uzun Vadeli Karşılıklar21 260.476 200.612Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21.b 260.476 200.612TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER306.387 291.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.180.322 1.870.265ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar11.649.945 11.863.372Ödenmiş Sermaye22.a 12.084.000 12.084.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.c