***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
23.10.2019 11:21
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -23.936 133.222 -1.060.225 276.398 11.409.459 11.409.459
Diğer Düzeltmeler
-1 -1 -1
Transferler
276.398 -276.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.242 396.957 367.715 367.715
Dönem Karı (Zararı)
396.957 396.957 396.957
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.242 -29.242 -29.242
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -53.178 133.222 -783.828 396.957 11.777.173 11.777.173
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.084.000 -46.191 133.222 -783.828 476.169 11.863.372 11.863.372
Diğer Düzeltmeler
3.572 3.572 3.572
Transferler
479.741 -479.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -201.767 -216.999 -216.999
Dönem Karı (Zararı)
-201.767 -201.767 -201.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.232 -15.232 -15.232
Dönem Sonu Bakiyeler
12.084.000 -61.423 133.222 -304.087 -201.767 11.649.945 11.649.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-286.916 -1.632.307
Dönem Karı (Zararı)
-201.767 396.957
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-201.767 396.957
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-631.132 -1.004.145
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
313.460 233.172
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.408 36.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.408 36.721
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.199 7.844
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
7.199 7.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-37.973 57.138
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-955.226 -1.339.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
565.890 -921.373
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-891 55.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-373.582 1.228.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-373.582 1.228.536
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-319.454 -2.198.477
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-139.800 -1.823.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.654 -375.378
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-40.167 -20.191
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.317.090 -54.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.317.090 -54.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.290 20.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.816 47.430
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.816 47.430
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-267.009 -1.528.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.752 -103.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.155 -380
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.127 -328.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 97.020
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 97.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.268 -426.469
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.268 -426.469
Alınan Temettüler
44.141 468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
861.294 1.488.276
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-49.791 149.724
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-49.791 149.724
Ödenen Faiz
-21.743 -9.715
Alınan Faiz
932.828 1.348.267
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
568.251 -473.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
568.251 -473.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.229.412 1.736.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.797.663 1.263.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.797.663 1.229.412
Finansal Yatırımlar
8.421 7.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.421 7.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.a 8.421 7.530
Ticari Alacaklar
8.146.768 7.773.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.146.768 7.773.186
Diğer Alacaklar
9.a 3.084.538 2.944.738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
30 3.084.538 2.944.738
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 48.543 8.376
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 48.543 8.376
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28.a 13.727
ARA TOPLAM
13.099.660 11.963.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.099.660 11.963.242
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
7.b 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.b 675.180 495.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.b 675.180 495.526
Maddi Duran Varlıklar
12 723.657 939.090
Tesis, Makine ve Cihazlar
224.736 256.060
Taşıtlar
363.333 506.786
Mobilya ve Demirbaşlar
42.417 48.979
Özel Maliyetler
93.171 127.265
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 125.537 173.296
Diğer Haklar
125.537 173.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.d 106.233 62.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.730.607 1.770.395
TOPLAM VARLIKLAR
14.830.267 13.733.637
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.320 84.699
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 80.320 84.699
Banka Kredileri
18 80.320 84.699
Ticari Borçlar
2.717.881 1.400.791
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 2.717.881 1.400.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.a 17.257 24.547
Diğer Borçlar
58.477 68.293
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.c 58.477 68.293
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
ARA TOPLAM
2.873.935 1.578.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.873.935 1.578.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 45.911 91.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45.911 91.323
Banka Kredileri
18 45.911 91.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 260.476 200.612
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.b 260.476 200.612
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
306.387 291.935
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.180.322 1.870.265
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.649.945 11.863.372
Ödenmiş Sermaye
22.a 12.084.000 12.084.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.c