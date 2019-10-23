***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
23.10.2019 11:21
***POL*** POLEN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/10/2019
Karar Sayısı
17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizin 01 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmemiş Finansal Tabloları ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun(SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu hazırlanmış olup, gerçeğe uygunluğu ve doğruluğundan Sermaye Piyasası düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz sorumludur. a) 01/01/2019-30/09/2019 dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve eklerinin tarafımızdan incelendiğini, b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tabloların ve eklerinin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, "Tebliğ" uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ve eklerinin şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği,karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını, Beyan ederiz. Levent KOCAEda BABAOĞLUHanife TENEKECİ Yön.Krl BşkGenel MüdürMuhasebe Operasyon Sorumlusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794334
BIST
16:2399.523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 1.636,44
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.556
En Düşük
98.637
16:235,7575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0509
|Açılış
|: 5,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8320
|
5,8119
En Düşük
5,7556
16:236,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0568
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4850
|
6,4689
En Düşük
6,4040
16:23276,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,24
|Açılış
|: 276,64
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
276,26
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|1,66
|33.533.375
|% 19,42
|
|KLNMA
|40,96
|24.826.823
|% 16,70
|
|TURGG
|43,42
|15.381.357
|% 14,75
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|KAREL
|11,03
|24.333.380
|% 10,85
|
|ORMA
|2,67
|123.156
|% -19,09
|
|PRZMA
|3,75
|153.818
|% -10,50
|
|DGGYO
|2,92
|21.771.586
|% -5,19
|
|SANEL
|4,03
|7.305
|% -4,50
|
|TUCLK
|2,88
|53.588.101
|% -4,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|GARAN
|9,61
|423.993.546
|% 3,11
|
|ASELS
|18,07
|406.334.755
|% 2,26
|
|AKBNK
|7,14
|376.508.936
|% 1,13
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,24
|306.031.718
|% 4,19
|
|IHYAY
|0,87
|101.961.491
|% 12,99
|
|IHLAS
|0,53
|54.468.231
|% 6,00
|
|THYAO
|11,88
|1.179.501.430
|% 2,68
|
|IHLGM
|0,88
|85.712.954
|% 2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4074
|7,4446
|% -0,66
|
|Frank
|5,8059
|5,8409
|% -0,71
|
|Riyal
|1,5329
|1,5406
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.492
|4,45
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|-8,00
|
|Tam
|1.826
|1.871
|-14,75
|
|Yarım
|882
|905
|-7,13
|
|Çeyrek
|443
|453
|-3,57
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|-0,58
|
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