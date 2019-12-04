***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2019 17:47
***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler POLHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ali Fırat Yemeniciler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801820
BIST
18:05107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 911,45
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.795
En Düşük
106.702
18:055,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0111
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7551
En Düşük
5,7336
18:056,3858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0189
|Açılış
|: 6,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3899
En Düşük
6,3550
18:05272,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,28
|Açılış
|: 272,52
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|761.191
|% 20,00
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|FONET
|6,67
|53.859.754
|% 19,96
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|EGCEY
|0,37
|179.166
|% -5,13
|
|MERIT
|16,98
|52.471
|% -4,28
|
|ETILR
|2,65
|220.462
|% -3,64
|
|HUBVC
|13,10
|4.249.321
|% -2,89
|
|KRSAN
|7,15
|44.170
|% -2,72
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|PGSUS
|73,85
|117.795.543
|% -0,40
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|SMART
|9,97
|113.532.881
|% 19,98
|
|ODAS
|1,76
|125.454.904
|% 6,67
|
|YKSLN
|6,48
|266.162.837
|% 20,00
|
|IHLGM
|0,87
|36.415.108
|% 1,16
|
|DERAS
|3,98
|113.570.379
|% 19,88
|
|HDFGS
|2,05
|28.533.823
|% 3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5121
|7,5498
|% 0,92
|
|Frank
|5,7967
|5,8317
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5291
|1,5367
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-3,33
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,03
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|4,20
|
|Yarım
|870
|893
|2,03
|
|Çeyrek
|437
|447
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|1,95
|