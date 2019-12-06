***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2019 16:40
***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler POLHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erol Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802316
BIST
17:03108.956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 297,14
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
17:035,7647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0142
|Açılış
|: 5,7640
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7713
En Düşük
5,7410
17:036,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4081
En Düşük
6,3758
17:03271,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,93
|Açılış
|: 271,97
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,91
En Düşük
271,42
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|3,82
|99.724.904
|% 16,46
|
|DENCM
|8,02
|22.030.685
|% 16,40
|
|GLRYH
|2,20
|24.485.656
|% 14,58
|
|FMIZP
|33,24
|27.206.031
|% 12,60
|
|BOSSA
|9,29
|35.357.526
|% 11,66
|
|SMART
|9,57
|11.988.817
|% -19,98
|
|FONET
|6,41
|64.206.256
|% -19,88
|
|KFEIN
|11,36
|107.625.297
|% -16,96
|
|DERAS
|4,36
|89.015.910
|% -8,60
|
|LOGO
|54,80
|16.166.221
|% -7,90
|
|THYAO
|13,70
|711.376.059
|% -0,51
|
|ASELS
|19,52
|591.397.687
|% -0,81
|
|ISFIN
|3,02
|399.074.794
|% 5,23
|
|TTKOM
|7,30
|373.361.015
|% 2,53
|
|GARAN
|10,44
|360.094.031
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,49
|203.307.774
|% 0,68
|
|ISFIN
|3,02
|399.074.794
|% 5,23
|
|CEMAS
|1,40
|139.518.960
|% 6,06
|
|KRDMD
|2,42
|192.795.446
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,47
|34.188.090
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5425
|7,5803
|% -0,02
|
|Frank
|5,7945
|5,8294
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|-11,89
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.804
|1.831
|-2,00
|
|Tam
|1.793
|1.839
|-3,41
|
|Yarım
|867
|890
|-1,65
|
|Çeyrek
|435
|445
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,81
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|-0,31
|