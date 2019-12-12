***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.12.2019 17:47
***POLHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler POLHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Erol Mizrahi tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803222
BIST
17:58110.035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 2.113,53
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
17:585,7723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0276
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
17:586,4235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0386
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
17:58272,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,11
|Açılış
|: 272,99
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,70
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.956.447
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.703.515
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|205.776.980
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,40
|39.998.844
|% -14,11
|
|HURGZ
|1,04
|4.794.373
|% -14,05
|
|MAALT
|52,80
|23.573.860
|% -12,94
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5651
|7,6030
|% -0,94
|
|Frank
|5,8384
|5,8735
|% -0,70
|
|Riyal
|1,5344
|1,5421
|% -0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|-3,79
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,83
|16,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,00
|
|B. Petrol
|64,64
|64,64
|0,92
|