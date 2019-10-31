***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)42.931.067 26.979.514 35.454.410 -17.020.340DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.257.013 -260.778 -193.114 -641.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -2.483.099 -110.011 -229.254 -286.050Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-338.168 -215.961 -12.139 -515.747Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -338.168 -215.961 -12.139 -515.747Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler564.254 65.194 48.279 160.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 496.620 22.002 45.851 57.210Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi9 67.634 43.192 2.428 103.150Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-48.934 -12.025.033 1.980.963 -6.459.776Yabancı Para Çevrim Farkları-96.687 -12.025.033 1.813.240 -6.459.776Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-96.687 -12.025.033 1.813.240 -6.459.776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar47.753 0 167.723 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)47.753 0 167.723 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.305.947 -12.285.811 1.787.849 -7.101.213TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.625.120 14.693.703 37.242.259 -24.121.553Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.439.223 2.431.012 933.344 1.368.619Ana Ortaklık Payları38.185.897 12.262.691 36.308.915 -25.490.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 221.767.097 153.828.929Finansal Yatırımlar100.000Ticari Alacaklar6 262.340.686 279.959.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 5.222.979 11.798.830İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar257.117.707 268.160.480Diğer Alacaklar99.080.314 77.747.308İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 70.737.175 78.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.343.139 77.668.416Stoklar7 118.352.461 148.642.367Peşin Ödenmiş Giderler8 9.898.181 11.690.051Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar162.633 5.013.151Diğer Dönen Varlıklar16 11.764.945 3.061.938ARA TOPLAM723.366.317 680.043.054Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15.624.125TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR738.990.442 680.043.054DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar24.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar24.500Diğer Alacaklar435.891 411.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar435.891 411.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar9 433.401.190 420.478.092Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 261.096.908 262.425.908Maddi Duran Varlıklar12 812.419.549 794.684.400Kullanım Hakkı Varlıkları11 50.358.947 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 2.622.262 3.135.076Peşin Ödenmiş Giderler8 41.160.156 40.845.845Ertelenmiş Vergi Varlığı23 17.855.261 55.323.173Diğer Duran Varlıklar1.096.278 663.452TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.620.470.942 1.577.967.915TOPLAM VARLIKLAR2.359.461.384 2.258.010.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 68.597.406 114.316.676Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 160.359.850 209.830.191Ticari Borçlar6 174.717.743 214.714.877İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 78.427 389.856İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar174.639.316 214.325.021Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 6.415.524 5.099.642Diğer Borçlar3.170.530 2.205.206İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 250.000 230.314İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.920.530 1.974.892Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.548.539 2.455.115Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü793.031 0Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.153.675 16.826.308Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.153.675 16.826.308Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 5.677.567 4.938.823ARA TOPLAM423.433.865 570.386.838TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER423.433.865 570.386.838UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 332.530.661 60.730.085Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler9 533.199 0Uzun Vadeli Karşılıklar15 12.603.107 12.054.512Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.603.107 12.054.512Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 82.833.592 121.617.116TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER428.500.559 194.401.713TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER851.934.424 764.788.551ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.475.380.305 1.464.117.336Ödenmiş Sermaye17 758.500.000 370.000.000Sermaye Düzeltme Farkları17 1.467.266 1.467.266Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 23.130.220 23.130.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)307.639.349 310.362.796Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)307.639.349 310.362.796Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)321.770.077 322.322.401Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.130.728 -11.959.605Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.802.614 -24.296.329Yabancı Para Çevrim Farkları-24.802.614 -24.296.329Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler47.455.147 42.221.733Diğer Yedekler17 -208.727.832 -208.727.832Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları530.322.532 922.130.032Net Dönem Karı veya Zararı40.396.237 27.829.450Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 32.146.655 29.105.082TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.507.526.960 1.493.222.418TOPLAM KAYNAKLAR2.359.461.384 2.258.010.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 773.895.678 825.286.103 262.113.189 325.799.546Satışların Maliyeti18 -655.005.329 -649.950.632 -228.911.765 -241.031.634TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.890.349 175.335.471 33.201.424 84.767.912BRÜT KAR (ZARAR)118.890.349 175.335.471 33.201.424 84.767.912Genel Yönetim Giderleri-58.881.440 -45.698.810 -17.240.451 -15.143.048Pazarlama Giderleri-8.063.807 -17.231.937 -1.948.874 -10.933.286Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.779.801 -3.119.757 -1.549.606 -2.011.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 8.423.761 16.303.556 1.699.831 8.804.645Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -13.752.667 -17.221.721 -3.364.525 -12.489.017Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar9 12.612.680 -46.464.176 27.615.513 -58.003.948ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.449.075 61.902.626 38.413.312 -5.008.472Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 5.277.444 2.975.020 302 1.918.618Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -2.305.895 -5.910.865 -356 -266.503FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)58.420.624 58.966.781 38.413.258 -3.356.357Finansman Gelirleri22 26.688.980 102.922.898 -14.332.576 81.861.390Finansman Giderleri22 -35.124.733 -121.462.085 14.747.469 -92.913.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)49.984.871 40.427.594 38.828.151 -14.408.433Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.053.804 -13.448.080 -3.373.741 -2.611.907Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -7.695.821 -16.201.837 -962.919 -4.624.015Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 642.017 2.753.757 -2.410.822 2.012.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.931.067 26.979.514 35.454.410 -17.020.340DÖNEM KARI (ZARARI)42.931.067 26.979.514 35.454.410 -17.020.340Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.534.830 2.489.646 937.684 1.467.145Ana Ortaklık Payları24 40.396.237 24.489.868 34.516.726 -18.487.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,05700000 0,06600000 0,04700000 -0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.052.916 170.684.262Dönem Karı (Zararı)42.931.067 26.979.514Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)42.931.067 26.979.514Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.579.490 199.109.290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12,13 37.144.747 31.511.618Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.867.930 2.409.555Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 7.104.994 2.177.709Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -237.064 231.846Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 3.209.811 1.303.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.955.117 1.303.811Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.254.694 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.451.044 3.785.786Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -8.177.527 -8.035.282Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 18.759.266 11.959.435Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri41.395Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 -130.695 -179.762Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.436.383 97.342.323Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -91.904Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -91.904Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler9 -12.612.680 46.464.176Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 7.053.804 13.448.080Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.971.549 2.935.845Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -3.227.095 -2.595.897Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 255.546 5.531.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.588.555 -28.546.126Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)100.000 199.998Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.489.131 -110.261.184Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.930.843 -11.810.482Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler30.526.970 -44.142.462Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.438.797 45.411Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-39.997.134 134.050.808Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.315.882 1.582.997Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler965.324 1.792.726Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)93.424 -2.889.961İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.397.088 2.886.023Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.135.833 1.031.082Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)738.745 1.854.941Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları136.099.112 197.542.678Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -3.889.621 -748.476Vergi İadeleri (Ödemeleri)14 -2.229.248 -26.109.940Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-16.927.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-122.720.136 -36.008.351Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-1.320.578 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.052.797 4.104.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -70.415.565 -49.141.707Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.073.454 993.258Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-70.287.771 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-70.287.771 0Alınan Faiz8.177.527 8.035.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI77.605.388 -5.136.082Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri817.993.942 609.281.234Kredilerden Nakit Girişleri5 817.993.942 609.281.234Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-687.382.491 -586.861.732Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -687.382.491 -586.861.732Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -15.020.566 0Ödenen Temettüler17 -25.000.000 -21.500.000Ödenen Faiz5 -12.985.497 -6.055.584YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.938.168 129.539.829NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.938.168 129.539.829DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 153.828.929 18.972.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 221.767.097 148.512.390Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.270.784 -15.865.646 40.062.818 -208.727.832 846.985.924 98.631.272 1.458.313.389 26.612.549 1.484.925.938Transferler2.158.915 96.472.357 -98.631.272Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-331.713 -11.895.464 24.489.868 12.262.691 2.431.012 14.693.703Dönem Karı (Zararı)24.489.868 24.489.868 2.489.645 26.979.513Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-331.713 -11.895.464 -12.227.177 -58.633 -12.285.810Kar Payları17 -21.500.000 -21.500.000 -21.500.000Dönem Sonu Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 312.900.151 -10.602.497 -27.761.110 42.221.733 -208.727.832 921.958.281 24.489.868 1.449.076.080 29.043.561 1.478.119.641Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler370.000.000 1.467.266 23.130.220 322.322.401 -11.959.605 -24.296.329 42.221.733 -208.727.832 922.130.032 27.829.450 1.464.117.336 29.105.082 1.493.222.418Transferler388.500.000 5.233.414 -390.903.964 -27.829.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 40.396.237 38.185.897 2.439.223 40.625.120Dönem Karı (Zararı)40.396.237 40.396.237 2.534.830 42.931.067Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-552.324 -2.171.123 -452.487 965.594 -2.210.340 -95.607 -2.305.947Kar Payları17 -25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-53.798 -1.869.130 -1.922.928 602.350 -1.320.578Dönem Sonu Bakiyeler758.500.000 1.467.266 23.130.220 321.770.077 -14.130.728 -24.802.614 47.455.147 -208.727.832 530.322.532 40.396.237 1.475.380.305 32.146.655 1.507.526.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795925BIST