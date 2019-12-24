***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirak yapımızı yalınlaştırmak üzere, Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şark Mensucat Fabrikası A.Ş. nezdinde bulunan ve şirket hisselerinin %6,65'üne karşılık gelen toplam 40.540.540 adet, 405.405,40 TL itibari değerdeki hissesinin tamamı Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş.‘nin hazırlamış olduğu 12.12.2019 tarihli değerleme raporu esas alınarak, toplam 83.538.102,56 TL bedel karşılığında, bedeli nakden ödenecek şekilde Şark Mensucat Fabrikası A.Ş.'nden devir alınmıştır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804901BIST