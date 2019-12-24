***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.12.2019 08:50
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirak yapımızı yalınlaştırmak üzere, Poliport Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Şark Mensucat Fabrikası A.Ş. nezdinde bulunan ve şirket hisselerinin %6,65'üne karşılık gelen toplam 40.540.540 adet, 405.405,40 TL itibari değerdeki hissesinin tamamı Arkan Ergin Kurumsal Danışmanlık A.Ş.‘nin hazırlamış olduğu 12.12.2019 tarihli değerleme raporu esas alınarak, toplam 83.538.102,56 TL bedel karşılığında, bedeli nakden ödenecek şekilde Şark Mensucat Fabrikası A.Ş.'nden devir alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804901
BIST
11:33113.206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.031,23
|Açılış
|: 112.840
|
|Önceki Kapanış
|: 112.175
|
113.282
En Düşük
112.783
11:335,9485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 5,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9555
En Düşük
5,9312
11:336,6030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5820
|
6,6095
En Düşük
6,5877
11:33285,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,88
|Açılış
|: 285,10
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
285,38
En Düşük
283,88
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|4,60
|1.150
|% 15,00
|
|QNBFL
|97,05
|2.237.620
|% 14,99
|
|SANEL
|4,65
|60
|% 14,81
|
|ISBTR
|25.200,20
|151.201
|% 14,55
|
|FONET
|7,88
|33.434.478
|% 11,46
|
|BMELK
|1,27
|33.238
|% -9,93
|
|MTRYO
|6,70
|26.461
|% -9,46
|
|ITTFH
|4,11
|39.561.009
|% -8,67
|
|UZERB
|2,51
|21.797
|% -7,72
|
|HALKS
|1,83
|8.198
|% -6,15
|
|THYAO
|13,95
|345.027.269
|% 1,23
|
|ISCTR
|6,27
|215.994.322
|% 1,29
|
|IPEKE
|8,18
|214.216.072
|% 4,07
|
|PETKM
|3,74
|207.818.979
|% 0,54
|
|SISE
|5,33
|177.861.759
|% 1,33
|
|ZOREN
|1,80
|167.596.670
|% 2,86
|
|IHLGM
|1,13
|87.648.441
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,51
|90.939.491
|% -0,66
|
|IEYHO
|0,65
|37.413.866
|% 10,17
|
|PETKM
|3,74
|207.818.979
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6690
|7,7075
|% -0,10
|
|Frank
|6,0313
|6,0676
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5806
|1,5886
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|5,04
|
|Altın Gr.
|285
|285
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.870
|1.917
|6,86
|
|Yarım
|904
|927
|3,32
|
|Çeyrek
|453
|464
|1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,58
|17,62
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|66,50
|66,50
|0,11
|
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