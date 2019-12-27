***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz iştiraki olan POLİPORT KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş., ilişkili şirket durumunda olan ŞARK MENSUCAT FABRİKASI A.Ş.'de bulunan %6,65 oranındaki 40.540.540 adet kendi hissesini 83.538.102,56 TL bedelle devir almış olup bu yönde açıklama, 23.12.2019 tarihinde KAP'ta yapılmıştır.Söz konusu işlem, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Tebliği kapsamında değerlendirilmiş, ilgili tebliğ madde 6-a göre % 3,54, madde 6-b göre % 4,41 oranında olduğu tespit edilmiş olup, önemli nitelikte işlem olmadığı belirlenmiştir.Kamu oyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805637BIST