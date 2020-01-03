***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 10:55
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Ahmet Türkselçi kendi isteği ile görevinden ayrılma kararı almıştır. 02.01.2020 tarihi itibariyle Polisan Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Sayın Aylin Velioğlu Çelik atanmıştır.
Aylin Velioğlu Çelik, profesyonel hayata başladığı Ereğli Demir ve Çelik (Erdemir) Fabrikalarında İK pozisyonlarında 7 yıl çalışmış olup, 2001 yılında İçdaş Demir ve Çelik A.Ş. ile 2004 yılında Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi Anonim Şirketlerinde İK Direktörlüğü görevini yürütmüştür. En son Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. İK Genel Müdür Yardımcılığı görevinde çalışmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807266
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|IPEKE
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|
|HALKB
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|
|ALBRK
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|272.401.632
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|EKGYO
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|232.865.509
|% -4,00
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|PETKM
|3,78
|486.178.998
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|
|KRDMD
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|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
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|Alış
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|%
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