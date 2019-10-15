***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.10.2019 13:44
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT YILDIRAN Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
AHMET TÜRKSELÇİ Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yoktur
GÖZDE GÜRBÜZ Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793297
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