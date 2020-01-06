***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.01.2020 09:28
***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT YILDIRAN Polisan Holding Yönetim Kurulu Üyesi-CEO Üst Düzey Yönetici
AHMET ÇAĞAŞAN YILMAZ Polisan Holding-CFO Üst Düzey Yönetici
AYLİN VELİOĞLU ÇELİK Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici Polisan Holding İnsan Kaynakları Direktörü Yoktur
GÖZDE GÜRBÜZ Denetim Başkanı Üst Düzey Yönetici Finansal Kontrol Müdürü Yoktur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807654
BIST
11:36111.989
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -1.695,27
|Açılış
|: 112.532
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
112.973
En Düşük
111.989
11:365,9760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 5,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9773
En Düşük
5,9624
11:366,6784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6660
|
6,6784
En Düşük
6,6574
11:36302,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 4,85
|Açılış
|: 302,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,58
|
304,72
En Düşük
296,97
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|93,10
|85.849.942
|% 9,66
|
|SNPAM
|5,50
|1.620.908
|% 8,06
|
|HALKS
|1,98
|655
|% 7,03
|
|MEMSA
|0,34
|35.387
|% 6,25
|
|SANFM
|5,90
|663.154
|% 6,12
|
|MTRYO
|5,65
|76.964
|% -11,44
|
|YONGA
|8,20
|2.911
|% -8,89
|
|ORMA
|2,36
|566
|% -7,45
|
|VKING
|2,19
|1.734.928
|% -7,20
|
|KSTUR
|22,80
|2.736
|% -6,94
|
|ASELS
|22,12
|505.756.036
|% 1,56
|
|THYAO
|13,89
|462.674.810
|% -2,59
|
|IPEKE
|9,29
|190.665.414
|% 4,50
|
|PETKM
|3,70
|186.298.662
|% -2,37
|
|KOZAA
|10,88
|159.395.973
|% 2,93
|
|ALBRK
|1,55
|120.529.779
|% 0,65
|
|ISGYO
|1,78
|114.055.832
|% 1,14
|
|PETKM
|3,70
|186.298.662
|% -2,37
|
|KRDMD
|2,64
|127.797.833
|% -1,86
|
|IHLGM
|1,05
|39.636.049
|% -6,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7911
|7,8301
|% 0,05
|
|Frank
|6,1294
|6,1663
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5884
|1,5963
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|25,10
|
|Altın Gr.
|302
|302
|4,42
|
|Cumhuriyet
|1.978
|2.008
|8,00
|
|Tam
|1.968
|2.018
|39,54
|
|Yarım
|951
|976
|19,12
|
|Çeyrek
|477
|488
|9,57
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,35
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,06
|
|B. Petrol
|69,92
|69,92
|1,32
|