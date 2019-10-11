***POLHO* *SNGYO* *RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.10.2019 16:47
***POLHO******SNGYO******RALYH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler POLHO, RALYH, SNGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
POLHO 1 POLISAN HOLDING A.S. E ALI FIRAT YEMENICILER 2.567.625,000
POLHO 2 POLISAN HOLDING A.S. E EROL MIZRAHI 11.838.750,000
RALYH 3 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E NERMIN DEMIR 12.000,000
RALYH 4 RAL YATIRIM HOLDING A.S. E SIBEL ÇAGLAYAN 8.205,000
SNGYO 5 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E YUSUF KÜRSAD UZAL 2.846.798,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792684
BIST
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En Düşük
278,12