***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.10.2018 - 30.09.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteTuzla Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni10 2018 - 09 2019 Özel Hesap Dönemi 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi18/11/1899AçıklamalarŞirketimizin 01.10.2018 - 30.09.2019 özel hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799333BIST