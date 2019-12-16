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***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.12.2019 17:21
GÜNCEL HABERLER



***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 16.12.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A Grubu hisseler yurt dışı firmaya aittir.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPOLT00021 Peşin 1,0676474 106,76474 5 1,0142650 101,4265
B Grubu, POLTK, TREPOLT00013 Peşin 1,0676474 106,76474 15 0,9075002 90,75002

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPOLT00021 0 0
B Grubu, POLTK, TREPOLT00013 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtımı YKK.pdf
EK: 2 Kar Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.10.2018/30.09.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 3.750.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 750.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 5.569.925 6.477.717,65
4. Vergiler ( - ) 1.566.247 1.447.145,52
5. Net Dönem Kârı 4.003.678 5.030.572,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.003.678 5.030.572,13
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 4.003.678 5.030.572,13
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.003.678 4.003.678
* Nakit 4.003.678 4.003.678
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 381.617,8 381.617,8
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 148.936,82 0,9075 90,75
B Grubu 3.574.483,72 0,9075 90,75
TOPLAM 3.723.420,54 0,905 90,75





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803681


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Riyal 1,5566 1,5644 % 0,74  
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Tam 1.833 1.878 16,87  
Yarım 886 909 8,16  
Çeyrek 444 454 4,08  
Gümüş.Ons 16,96 17,00 0,04  
Gümüş Gr. 3,19 3,20 0,03  
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