***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin genel müdürlük görevini yürütmekte olan Sayın Mesut Akkaya'nın bu görevi 31.12.2019 tarihi itibariyle tarafların ortak kararı ile son bulacaktır. Mesut Akkaya'dan boşalan genel müdürlük görevi Sayın İsmail Ayan ve Can Akyıl tarafından beraber yürüteceklerdir.Kamuoyunun bilgisine sunulur. "http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804704BIST