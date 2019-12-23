***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2019 09:14
***POLTK*** POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimizin genel müdürlük görevini yürütmekte olan Sayın Mesut Akkaya'nın bu görevi 31.12.2019 tarihi itibariyle tarafların ortak kararı ile son bulacaktır. Mesut Akkaya'dan boşalan genel müdürlük görevi Sayın İsmail Ayan ve Can Akyıl tarafından beraber yürüteceklerdir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur. "
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804704
BIST
12:33111.809
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|80.958.413
|% 13,82
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|FMIZP
|43,72
|15.277.753
|% 12,10
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|QNBFL
|82,00
|2.543.596
|% 11,72
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|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
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|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
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|EUKYO
|1,61
|1.510.519
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
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|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
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|ESCOM
|1,32
|2.090.242
|% -4,35
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|IPEKE
|8,38
|252.999.381
|% 0,12
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|VESTL
|14,33
|248.580.768
|% 7,34
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|KOZAA
|10,28
|240.957.995
|% 1,48
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|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
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|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
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|KARSN
|1,75
|230.462.522
|% 9,37
|
|ALBRK
|1,45
|194.944.425
|% 7,41
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|IHLGM
|1,00
|103.256.257
|% 3,09
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|EKGYO
|1,43
|137.326.534
|% 0,00
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|KRDMD
|2,53
|125.896.759
|% -0,78
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7007
|7,7393
|% -0,02
|
|Frank
|6,0275
|6,0638
|% 0,01
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|Riyal
|1,5774
|1,5854
|% -0,08
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.485
|1.485
|7,06
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|5,00
|
|Yarım
|903
|926
|2,42
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,40
|0,21
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|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,04
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|B. Petrol
|66,14
|66,14
|0,00
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