***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 6.000.000 -3.274 1.507 -55.588 -618.128 5.324.517 5.324.517Transferler-618.128 618.128Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-833.935 -833.935 -833.935Sermaye Arttırımı1.000.000Dönem Sonu Bakiyeler7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -833.935 4.490.582 4.490.582Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 7.000.000 -3.274 1.507 -673.716 -1.286.118 5.038.399 5.038.399Transferler-1.286.118 1.286.118 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)245.081 245.081 245.081Sermaye Arttırımı884.000Dönem Sonu Bakiyeler7.884.000 -3.274 1.507 -1.959.834 245.081 6.167.480 6.167.480Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.441.315 884.577Dönem Karı (Zararı)245.081 -1.210.290Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler312.340 -1.845Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 15.130 9.512Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11 161.346 164.061Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler161.346 164.061Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-192.492 -49.908Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-192.492 -49.908Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -40.810 -33.529Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler369.166 -91.981Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.923.382 1.131.641Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.023.881 908.441Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-804.744 365.844Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.924 -197.774Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.858 144.143Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.691 -89.013Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.365.961 -80.494Vergi İadeleri (Ödemeleri)-75.354 -34.929Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.000.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.422 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.422Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.076.492Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıAlınan Faiz192.492Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)884.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-372.245 884.577NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-372.245 884.577DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.704.143 1.785.095DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 1.331.898 2.669.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 1.333.345 1.705.158Finansal Yatırımlar4 2.825.472 1.801.591Ticari Alacaklar5 2.664.261 1.832.523İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.700.026 1.673.032İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar964.235 159.491Diğer Alacaklar6 143.036 128.612İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 143.036 128.612Peşin Ödenmiş Giderler7 198.530 88.030Diğer Dönen Varlıklar8 75.354 51.143ARA TOPLAM7.239.998 5.607.057TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.239.998 5.607.057DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar9 26.155 29.392Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 6.083 10.555Ertelenmiş Vergi Varlığı17 88.101 47.291TOPLAM DURAN VARLIKLAR120.339 87.238TOPLAM VARLIKLAR7.360.337 5.694.295KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar5 192.710 144.852İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 192.710 144.852Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 227.536 233.644Diğer Borçlar6 11.152İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 11.152Kısa Vadeli Karşılıklar11 565.900 134.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 206.131 119.261Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 359.769 14.752ARA TOPLAM986.146 523.661TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER986.146 523.661UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar11 206.711 132.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 206.711 132.235TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER206.711 132.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.192.857 655.896ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.167.480 5.038.399Ödenmiş Sermaye12 7.884.000 7.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.274 -3.274Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.274 -3.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.274 -3.274Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.507 1.507Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-1.959.834 -673.716Net Dönem Karı veya Zararı245.081 -1.286.118TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.167.480 5.038.399TOPLAM KAYNAKLAR7.360.337 5.694.295Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 4.651.227 2.249.763 1.812.170 820.274TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.651.227 2.249.763 1.812.170 820.274BRÜT KAR (ZARAR)4.651.227 2.249.763 1.812.170 820.274Genel Yönetim Giderleri14 -3.582.686 -3.449.959 -1.319.516 -1.238.037Pazarlama Giderleri14 -1.268.918 -327.918 -571.291 -98.790Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -210.233 -81.689 -69.895 -25.527ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-410.610 -1.609.803 -148.532 -542.080FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-410.610 -1.609.803 -148.532 -542.080Finansman Gelirleri16 616.804 370.539 239.848 149.759Finansman Giderleri17 -1.924 -4.554 -1.072 -2.550SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)204.270 -1.243.818 90.244 -394.871Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40.811 33.528 17.731 18.516Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 40.811 33.528 17.731 18.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)245.081 -1.210.290 107.975 -376.355DÖNEM KARI (ZARARI)245.081 -1.210.290 107.975 -376.355Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları245.081 -1.210.290 107.975 -376.355Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)245.081 -1.210.290 107.975 -376.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları245.081 -1.210.290 107.975 -376.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795703BIST