***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.569,29 % 0,2757858Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.118,48 % 0,10490506Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.894,59 % 0,14333727Fon Yönetim Ücreti16.539,08 % 0,81899909Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu156,19 % 0,00773438Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.027,16 % 0,05086396Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.949,13 % 0,39363315TOPLAM GİDERLER36.253,92 % 1,79525871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.019.425,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791700BIST