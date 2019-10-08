***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 21:04
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
ACZ Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.569,29 % 0,01839942
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.652,18 % 0,05831801
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
36.818,68 % 0,12163892
Fon Yönetim Ücreti
123.951,02 % 0,40950051
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
96,54 % 0,00031894
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.642,85 % 0,01533872
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.631,36 % 0,02851567
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.306,93 % 0,03074757
TOPLAM GİDERLER
206.668,85 % 0,68277776
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.268.831,61 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791701
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,41
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88