***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.569,29 % 0,01839942Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.652,18 % 0,05831801Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.818,68 % 0,12163892Fon Yönetim Ücreti123.951,02 % 0,40950051Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu96,54 % 0,00031894Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.642,85 % 0,01533872Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.631,36 % 0,02851567Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.306,93 % 0,03074757TOPLAM GİDERLER206.668,85 % 0,68277776DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.268.831,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791701BIST