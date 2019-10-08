***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 21:12
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
ACY Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.569,29 % 0,03276324
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.589,67 % 0,06229733
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
22.310,55 % 0,13124938
Fon Yönetim Ücreti
139.218,65 % 0,81900096
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
506,8 % 0,00298142
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.455,92 % 0,00856494
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.961,56 % 0,07625078
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.409,15 % 0,07300104
TOPLAM GİDERLER
205.021,59 % 1,2061091
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
16.998.594,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791702
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,41
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88