***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.569,29 % 0,03276324Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.589,67 % 0,06229733Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.310,55 % 0,13124938Fon Yönetim Ücreti139.218,65 % 0,81900096Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu506,8 % 0,00298142Gecelik Ters Repo Komisyonu1.455,92 % 0,00856494Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.961,56 % 0,07625078Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.409,15 % 0,07300104TOPLAM GİDERLER205.021,59 % 1,2061091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.998.594,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791702BIST