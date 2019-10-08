***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.10.2019 21:16
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama
ACC Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.783,28 % 0,04410903
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.529,89 % 0,05594119
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.800,7 % 0,07608081
Fon Yönetim Ücreti
120.584,61 % 1,91100773
Hisse Senedi Komisyonu
10.325 % 0,16362913
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
869,84 % 0,0137851
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
30.076,45 % 0,4766473
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.507,88 % 0,07144024
TOPLAM GİDERLER
177.477,65 % 2,81264052
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.310.001,18 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791703
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,41
|Açılış
|: 282,44
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88