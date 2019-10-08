***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.783,28 % 0,04410903Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.529,89 % 0,05594119Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.800,7 % 0,07608081Fon Yönetim Ücreti120.584,61 % 1,91100773Hisse Senedi Komisyonu10.325 % 0,16362913Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu869,84 % 0,0137851Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu30.076,45 % 0,4766473Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.507,88 % 0,07144024TOPLAM GİDERLER177.477,65 % 2,81264052DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.310.001,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791703BIST