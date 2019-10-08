***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.569,29 % 0,02748252Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.411,41 % 0,00696482Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.575,26 % 0,10153181Fon Yönetim Ücreti145.223,02 % 0,7166255Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33,16 % 0,00016363Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu625,89 % 0,00308855Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.360,24 % 0,00671232Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.406,49 % 0,03654847TOPLAM GİDERLER182.204,76 % 0,89911762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.264.841,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791704BIST