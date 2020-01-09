***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACO Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.381,15 % 0,3098934Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.015,28 % 0,19499758Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.934,22 % 0,19106099Fon Yönetim Ücreti22.609,42 % 1,09800116Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu213,88 % 0,01038684Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.147,28 % 0,05571637Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.554,28 % 0,51255679TOPLAM GİDERLER48.855,51 % 2,37261312DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.059.143,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811424BIST