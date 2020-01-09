***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACZ Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.381,15 % 0,02018112Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti29.544,37 % 0,09343747Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri47.821,85 % 0,15124211Fon Yönetim Ücreti173.590,67 % 0,54900048Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu209,87 % 0,00066374Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.444,11 % 0,02038024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.631,36 % 0,02729767Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.006,85 % 0,05062351TOPLAM GİDERLER288.630,23 % 0,91282633DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.619.402,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811427BIST