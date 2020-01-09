***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACY Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.024,65 % 0,04044609Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.902,51 % 0,1088357Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.832,81 % 0,17752724Fon Yönetim Ücreti190.700,13 % 1,09800136Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.235,41 % 0,00711317Gecelik Ters Repo Komisyonu2.466 % 0,01419858Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu17.295,38 % 0,09958226Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.669,01 % 0,10749127TOPLAM GİDERLER287.125,9 % 1,65319567DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.367.931,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811428BIST