***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.188,75 % 0,03133868Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.908,8 % 0,05807103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.064,37 % 0,10873941Fon Yönetim Ücreti260.682,8 % 2,5619618Hisse Senedi Komisyonu73.790,78 % 0,72520764Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.910,66 % 0,02860565Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu73.568,21 % 0,72302025Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.005 % 0,07867226TOPLAM GİDERLER439.119,37 % 4,31561672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.175.124,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811430BIST