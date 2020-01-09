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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 21:06
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***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

ACN  Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.381,15 % 0,02073295
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
11.512,29 % 0,03740449
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
46.175,36 % 0,15002801
Fon Yönetim Ücreti
295.698,09 % 0,9607504
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
33,16 % 0,00010774
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.620,5 % 0,00526515
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
65.164,3 % 0,21172483
Türev Araçlar Komisyonu
19.238,42 % 0,0625074
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.280,63 % 0,04639909
TOPLAM GİDERLER
460.103,9 % 1,49492005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.777.826,53 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811449


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RYSAS 5,12 84.592.415 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.854.546 % 19,90  
KARTN 435,80 69.780.154 % 16,99  
CELHA 7,32 22.979.957 % 15,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6491 7,6874 % -1,01  
Frank 6,0163 6,0525 % -0,66  
Riyal 1,5616 1,5694 % -0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.554 -6,59  
Altın Gr. 293 293 -3,69  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,90 17,95 -0,20  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,69 65,69 0,25  
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