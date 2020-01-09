***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaACN Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.381,15 % 0,02073295Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti11.512,29 % 0,03740449Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.175,36 % 0,15002801Fon Yönetim Ücreti295.698,09 % 0,9607504Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu33,16 % 0,00010774Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.620,5 % 0,00526515Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar65.164,3 % 0,21172483Türev Araçlar Komisyonu19.238,42 % 0,0625074Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.280,63 % 0,04639909TOPLAM GİDERLER460.103,9 % 1,49492005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.777.826,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811449BIST