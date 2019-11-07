***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarMerhabalar,"30.10.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanan 01.01.2019-30.09.2019 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Raporların başlık açıklamasında sehven yapılan hatanın düzeltmesi yapılmış, Söz konusu düzeltmelerin 30.10.2019 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Tablosu'nda Net Dönem kar tutarı değişmemektedir."Saygılarımla,İyi çalışmalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797150BIST