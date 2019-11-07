***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.11.2019 11:34
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Merhabalar,
"30.10.2019 tarihinde KAP'ta yayımlanan 01.01.2019-30.09.2019 Hesap Dönemi'ne ait Finansal Raporların başlık açıklamasında sehven yapılan hatanın düzeltmesi yapılmış, Söz konusu düzeltmelerin 30.10.2019 tarihinde kamuya açıklanan Finansal Durum Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Kar veya Zarar Tablosu'na herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Kar veya Zarar Tablosu'nda Net Dönem kar tutarı değişmemektedir."
Saygılarımla,
İyi çalışmalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797150
BIST
14:35102.750
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 1.605,99
|Açılış
|: 101.812
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
102.817
En Düşük
101.812
14:355,7419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0074
|Açılış
|: 5,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7600
|
5,7642
En Düşük
5,7357
14:356,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3800
|
6,3858
En Düşük
6,3550
14:35273,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -1,82
|Açılış
|: 273,85
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
273,38
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|15,00
|14.448.669
|% 20,00
|
|CMENT
|13,19
|8.544.743
|% 13,12
|
|KLNMA
|64,25
|97.457.116
|% 12,72
|
|TGSAS
|3,46
|18.782.159
|% 9,15
|
|MRDIN
|6,10
|29.072.080
|% 8,35
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,10
|51.611
|% -9,09
|
|KPHOL
|2,50
|59.141
|% -7,41
|
|DOKTA
|31,50
|152.584
|% -4,55
|
|KSTUR
|18,76
|3.720
|% -3,89
|
|TTKOM
|6,58
|119.455.085
|% 2,81
|
|TKFEN
|17,91
|105.381.170
|% 3,95
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|PGSUS
|62,40
|93.803.103
|% 0,08
|
|HALKB
|5,48
|78.627.418
|% 1,67
|
|ODAS
|1,57
|99.167.153
|% -10,29
|
|SMART
|2,83
|47.709.425
|% 8,02
|
|OSTIM
|1,15
|9.706.754
|% 0,88
|
|AVOD
|1,63
|13.382.978
|% 0,00
|
|ADESE
|1,96
|12.829.112
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3595
|7,3964
|% -0,13
|
|Frank
|5,7682
|5,8029
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-9,36
|
|Altın Gr.
|274
|274
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.808
|1.853
|-11,49
|
|Yarım
|874
|896
|-5,56
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,85
|
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