***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
29.11.2019 16:06
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru_İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800988
BIST
16:30106.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -335,47
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:305,7552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:306,3263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0207
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:30269,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,71
|Açılış
|: 269,37
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,09
|157.694.203
|% 17,87
|
|BJKAS
|2,89
|249.222.690
|% 14,68
|
|QNBFL
|62,35
|5.040.098
|% 12,34
|
|IHEVA
|2,30
|2.147.443
|% 10,05
|
|EGCYH
|0,11
|74.274
|% 10,00
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,54
|20.203.479
|% -4,42
|
|FONET
|4,58
|10.320.031
|% -3,78
|
|NETAS
|12,64
|50.193.645
|% -3,73
|
|DERAS
|2,86
|17.273.298
|% -3,70
|
|THYAO
|13,66
|1.012.370.214
|% -1,16
|
|GARAN
|10,05
|315.806.954
|% -0,40
|
|EREGL
|7,98
|272.191.926
|% 1,40
|
|BJKAS
|2,89
|249.222.690
|% 14,68
|
|KRDMD
|2,37
|211.422.030
|% -0,42
|
|GSRAY
|1,92
|191.225.588
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,89
|249.222.690
|% 14,68
|
|KRDMD
|2,37
|211.422.030
|% -0,42
|
|BSOKE
|1,29
|101.430.996
|% 9,32
|
|THYAO
|13,66
|1.012.370.214
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3978
|7,4349
|% -0,22
|
|Frank
|5,7265
|5,7610
|% -0,27
|
|Riyal
|1,5306
|1,5382
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-3,53
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,39
|
|Yarım
|860
|883
|-1,15
|
|Çeyrek
|432
|441
|-0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
Seans Raporu
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16:42XU100
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