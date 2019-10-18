***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
18.10.2019 19:14
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Değişikliği Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793987
BIST
18:0598.415
En Yüksek
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En Düşük
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En Düşük
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|Açılış
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279,68
En Düşük
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