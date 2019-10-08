***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.10.2019 19:54
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2019 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791696
BIST
18:05101.859
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -1.133,92
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.817
En Düşük
100.656
18:055,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
18:056,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,3600
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|Önceki Kapanış
|: 6,3300
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6,4266
En Düşük
6,3583
18:05282,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 2,41
|Açılış
|: 282,44
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|Önceki Kapanış
|: 280,03
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283,16
En Düşük
277,88