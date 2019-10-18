***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
18.10.2019 18:27
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Actus Portföy Lidya Sebest (Döviz) Fon Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793975
BIST
18:0598.415
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 3.519,11
|Açılış
|: 98.406
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|Önceki Kapanış
|: 94.896
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98.731
En Düşük
98.002
18:055,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0402
|Açılış
|: 5,7820
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|Önceki Kapanış
|: 5,8680
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5,8301
En Düşük
5,7547
18:056,4590
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0293
|Açılış
|: 6,4350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5150
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6,4898
En Düşük
6,4056
18:05277,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -1,97
|Açılış
|: 277,50
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|Önceki Kapanış
|: 279,47
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279,68
En Düşük
275,59