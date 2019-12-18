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***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

18.12.2019 13:58
GÜNCEL HABERLER



***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PRKAB
İlgili Şirket Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652
Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 75.000.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
PRKAB, TRASMENS91H3 21.515,376

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 20.12.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DUYURU PRKAB.pdf
EK: 2 ANNOUNCEMENT PRKAB.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804119


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7129 7,7516 % 0,13  
Frank 6,0007 6,0368 % 0,37  
Riyal 1,5711 1,5790 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 281 281 1,22  
Cumhuriyet 1.860 1.888 11,00  
Tam 1.850 1.897 9,54  
Yarım 894 917 4,61  
Çeyrek 449 459 2,31  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 -0,01  
Gümüş Gr. 3,23 3,23 0,01  
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