***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
18.12.2019 13:58
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PRKAB
İlgili Şirket Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 141.733.652
Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 75.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
PRKAB, TRASMENS91H3 21.515,376
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 19.12.2019
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 20.12.2019
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 DUYURU PRKAB.pdf
EK: 2 ANNOUNCEMENT PRKAB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804119
BIST
15:31110.618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -456,02
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:315,9108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0232
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:316,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:31280,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,21
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7129
|7,7516
|% 0,13
|
|Frank
|6,0007
|6,0368
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5711
|1,5790
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,22
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.850
|1.897
|9,54
|
|Yarım
|894
|917
|4,61
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|