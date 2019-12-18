***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler PRKABİlgili Şirket Ünvanı TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 141.733.652Ulaşılacak Sermaye (TL) 216.733.652Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 75.000.000Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)PRKAB, TRASMENS91H3 21.515,376Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 19.12.2019Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 20.12.2019Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1 DUYURU PRKAB.pdfEK: 2 ANNOUNCEMENT PRKAB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804119BIST