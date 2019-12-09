***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.12.2019 09:01
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/12/2019)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802441
BIST
14:42108.821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,35
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:425,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0168
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:426,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:42272,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,46
|5.824.783
|% 14,55
|
|CEMAS
|1,59
|122.927.462
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.336.828
|% 11,82
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.574.641
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|FMIZP
|30,84
|8.622.238
|% -6,49
|
|THYAO
|13,85
|738.884.813
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,17
|364.534.477
|% 3,93
|
|ASELS
|19,65
|347.230.034
|% 1,55
|
|TUPRS
|122,80
|247.129.705
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.716.936
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.716.936
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.916.210
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,17
|364.534.477
|% 3,93
|
|IHLGM
|0,89
|83.138.146
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,59
|122.927.462
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6129
|7,6511
|% 0,41
|
|Frank
|5,8324
|5,8676
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5417
|1,5495
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,55
|