***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.12.2019 15:08
***PRKAB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRKAB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803190
BIST
18:00110.093
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 2.171,12
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
110.107
En Düşük
108.556
18:005,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0286
|Açılış
|: 5,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7628
18:006,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0385
|Açılış
|: 6,4310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4144
18:00272,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -2,62
|Açılış
|: 272,48
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
276,33
En Düşük
272,35
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|2,96
|246.956.447
|% 19,84
|
|DGGYO
|4,90
|65.703.515
|% 19,80
|
|DOAS
|11,16
|205.776.980
|% 17,35
|
|MTRYO
|3,68
|6.127.670
|% 15,00
|
|EUKYO
|1,70
|17.141.977
|% 14,86
|
|FORMT
|3,74
|189.240
|% -15,00
|
|AVGYO
|1,40
|39.998.844
|% -14,11
|
|HURGZ
|1,04
|4.794.373
|% -14,05
|
|MAALT
|52,80
|23.573.860
|% -12,94
|
|OLMIP
|7,10
|546.076
|% -10,35
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|ASELS
|19,54
|669.298.040
|% 2,14
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|GARAN
|10,55
|554.975.333
|% 2,13
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|EKGYO
|1,51
|373.330.807
|% 2,03
|
|YGYO
|0,54
|95.136.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,62
|585.349.955
|% 0,84
|
|YYAPI
|0,54
|73.455.968
|% 1,89
|
|THYAO
|14,04
|1.746.466.949
|% 3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5618
|7,5997
|% -0,98
|
|Frank
|5,8350
|5,8702
|% -0,75
|
|Riyal
|1,5337
|1,5414
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|-7,69
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.845
|1,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|8,78
|
|Yarım
|878
|901
|4,24
|
|Çeyrek
|441
|451
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,56
|64,56
|0,84
|