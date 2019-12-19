***PRKAB* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PRKAB]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye artırımına aracılık ettiğimiz Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'nin 19 Aralık 2019 – 20 Aralık 2019 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birinci Pazarında satışa sunulan ve kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen paylarının tamamının satışı bugün tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804346BIST