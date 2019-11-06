***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
06.11.2019 18:45
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/11/2019
Karar Sayısı
2019/23
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 06/11/2019
KARAR SAYISI : 2019/123
a) Şirketimizin 01.01.2019 – 30.09.2019 dönemi ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan ara dönem konsolide faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan mali tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797057
BIST
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 618,42
|Açılış
|: 100.672
|
|Önceki Kapanış
|: 100.525
|
101.599
En Düşük
100.368
18:055,7639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7711
En Düşük
5,7458
18:056,3814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3985
En Düşük
6,3667
18:05276,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 1,80
|Açılış
|: 276,23
|
|Önceki Kapanış
|: 274,49
|
277,01
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|YESIL
|12,50
|17.439.940
|% 19,96
|
|TMPOL
|4,23
|13.337.933
|% 14,95
|
|DOBUR
|4,16
|33.482.621
|% 14,92
|
|NUHCM
|12,14
|58.649.643
|% 13,25
|
|NATEN
|9,58
|111.225.590
|% 12,97
|
|TKURU
|9,14
|95.981
|% -7,40
|
|KSTUR
|19,52
|76.968
|% -7,05
|
|AFYON
|4,36
|22.450.589
|% -5,63
|
|ATAGY
|4,06
|1.122.052
|% -5,58
|
|ATEKS
|10,40
|1.784.270
|% -5,37
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,67
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% -1,48
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,32
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,29
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 1,87
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% -2,91
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 4,55
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,89
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% -2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3892
|7,4263
|% 0,01
|
|Frank
|5,7817
|5,8165
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5317
|1,5394
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|6,62
|
|Altın Gr.
|276
|276
|1,67
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,26
|3,26
|0,00
|
|B. Petrol
|61,72
|61,72
|-1,24
|
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