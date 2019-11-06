***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/11/2019Karar Sayısı2019/23SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıFAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 06/11/2019KARAR SAYISI : 2019/123a) Şirketimizin 01.01.2019 – 30.09.2019 dönemi ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan ara dönem konsolide faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan mali tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.Saygılarımızla,TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797057BIST