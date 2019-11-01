***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 7.718.010 81.782.760 8.141.821 234.965.942 234.965.942Transferler1.222.779 6.919.042 -8.141.821Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.483.256 6.483.256 6.483.256Kar Payları-4.281.485 -4.281.485 -4.281.485Dönem Sonu Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.914.000 8.940.789 84.420.317 6.483.256 237.167.713 237.167.713Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 43.549.227 38.538.543 269.239.000 269.239.000Transferler38.538.543 -38.538.543Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.818.798 19.818.798 19.818.798Kar Payları-5.680.423 -5.680.423 -5.680.423Dönem Sonu Bakiyeler141.733.652 -2.496.301 40.871.090 -1.898.000 8.940.789 76.407.347 19.818.798 283.377.375 283.377.375Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.353.576 -141.419.947Dönem Karı (Zararı)19.818.798 6.483.256Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.818.798 6.483.256Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.104.748 8.881.388Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 4.748.888 4.734.339Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.396.121 29.117.295Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.594.635 21.730.789Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -8.990.756 7.386.506Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.148.277 5.680.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.130.954 1.674.855Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler336.960Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-79.055Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19.021.326 4.005.292Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-228.319 3.235.529Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-228.319Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.235.529Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.371.990 -33.282.409Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-18.371.990 -33.282.409Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.483 -603.513Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.483 -603.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-89.753.582 -158.952.902Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler73.917.677 -86.369.045Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler24.231.411 -82.673.621Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-8.238.085 -911.657Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-8.238.085 -911.657Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-49.015.545 -61.840.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-129.686.043 77.894.189Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-962.997 -5.052.280İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-962.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-73.039.532 -143.588.258Alınan Faiz2.630.617 2.418.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-944.661 -250.625YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.658.060 -9.712.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri65.031 604.733Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri604.733Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.723.091 -10.317.024FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.222.658 110.437.025Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.318.808 56.055.270Kredilerden Nakit Girişleri1.318.808 56.055.270Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.518.160Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.518.160Türev Araçlardan Nakit Girişleri3.417.580 60.062.760Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-46.358.165Ödenen Temettüler-5.680.423 -4.281.485Ödenen Faiz-2.402.298 -1.399.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.234.294 -40.695.213NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-183.234.294 -40.695.213DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.247.936DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ46.013.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 46.013.642 229.542.230Ticari Alacaklar269.300.619 344.812.931İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-4 27.933.346 16.976.840İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 241.367.273 327.836.091Diğer Alacaklar4 67.586 10.659Stoklar5 206.642.664 148.636.363Peşin Ödenmiş Giderler6 10.580.803 16.108.594Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 4.630.437 12.292.713Diğer Dönen Varlıklar10 61.644.022 44.164.842ARA TOPLAM598.879.773 795.568.332TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR598.879.773 795.568.332DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 56.657.956 52.428.386Kullanım Hakkı Varlıkları8 3.197.587 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 264.332 362.716Peşin Ödenmiş Giderler210.600 0Ertelenmiş Vergi Varlığı18 17.970.065 20.232.214Diğer Duran Varlıklar10 37.195.681 30.705.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR115.496.221 103.728.738TOPLAM VARLIKLAR714.375.994 899.297.070KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 1.318.808 49.518.160Ticari Borçlar336.576.923 466.262.966İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-4 16.391.488 10.028.413İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar320.185.435 456.234.553Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.116.944 3.098.402Diğer Borçlar4 44.023Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler656.287 8.894.372Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 656.287 8.894.372Türev Araçlar20 12.942.046 31.314.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 19.900.782 23.747.933Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 16.590.475Kısa Vadeli Karşılıklar37.220.312 20.706.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar6.684.081 5.641.339Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30.536.231 15.064.989Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 1.980.211 1.041.535ARA TOPLAM413.712.313 621.218.229TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER413.712.313 621.218.229UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 2.155.527 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.601.306Uzun Vadeli Karşılıklar9.529.473 8.839.841Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.278.730 6.847.001Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar2.250.743 1.992.840TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.286.306 8.839.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER430.998.619 630.058.070ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar283.377.375 269.239.000Ödenmiş Sermaye12 141.733.652 141.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.871.090 40.871.090Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.898.000 -1.898.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.898.000 -1.898.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.940.789 8.940.789Yasal Yedekler12 8.940.789 8.940.789Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları76.407.347 43.549.227Net Dönem Karı veya Zararı19.818.798 38.538.543TOPLAM ÖZKAYNAKLAR283.377.375 269.239.000TOPLAM KAYNAKLAR714.375.994 899.297.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.040.830.645 1.021.153.335 347.464.065 347.502.632Satışların Maliyeti14 -922.071.081 -913.113.220 -304.008.893 -305.391.392TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.759.564 108.040.115 43.455.172 42.111.240BRÜT KAR (ZARAR)118.759.564 108.040.115 43.455.172 42.111.240Genel Yönetim Giderleri15 -14.887.664 -32.202.697 -4.887.866 -13.187.530Pazarlama Giderleri15 -41.925.734 -36.318.556 -14.830.333 -10.372.310Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -3.078.903 -2.401.379 -805.302 -533.193Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 32.962.075 133.000.510 1.922.032 68.226.027Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -70.276.488 -164.800.723 -19.284.907 -85.940.078ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)21.552.850 5.317.270 5.568.796 304.156Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.483 603.513 9.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.558.333 5.920.783 5.568.796 313.156Finansman Gelirleri2.924.911 2.418.936 -1.740.138 1.221.950Finansman Giderleri-2.402.298 -1.399.520 1.872.951 -624.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)22.080.946 6.940.199 5.701.609 910.563Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 -2.262.148 -456.944 196.214 962.937Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 -2.262.148 -456.944 196.214 962.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500DÖNEM KARI (ZARARI)19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.818.798 6.483.255 5.897.823 1.873.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796015BIST