***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
25.11.2019 23:00
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.11.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.14805 sayılı yazısı ile onaylanan izahname bugün tebliğ alınmış olup ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Not: Teknik sebeplerden dolayı izahname 3 seferde yüklenebilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800390
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
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|Önceki Kapanış
|: 106.588
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107.846
En Düşük
105.222
18:055,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 5,7450
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|Önceki Kapanış
|: 5,7200
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5,7450
En Düşük
5,7379
18:056,3311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 6,3200
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|Önceki Kapanış
|: 6,3050
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6,3320
En Düşük
6,3212
18:05268,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,06
|Açılış
|: 268,53
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|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3849
|7,4219
|% 0,99
|
|Frank
|5,7344
|5,7689
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5261
|1,5338
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.455
|-0,15
|
|Altın Gr.
|268
|269
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,54
|62,54
|0,01
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Seans Raporu
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17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
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Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
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