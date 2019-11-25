***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.14805 sayılı yazısı ile onaylanan izahname bugün tebliğ alınmış olup ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.Not: Teknik sebeplerden dolayı izahname 3 seferde yüklenebilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800391BIST