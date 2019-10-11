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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

11.10.2019 15:20
GÜNCEL HABERLER

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin 141.733.652,00.-TL (yüzkırkbirmilyonyediyüzotuzüçbinaltıyüzelliki) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %52,92 oranında, 75.000.000,00.- TL (yetmişbeşmilyon)  arttırılarak 216.733.652,00.- TL'ye  (ikiyüzonaltımilyonyediyüzotuzüçbin altıyüzelliiki) yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan izahname ekte bilgilerinize sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen İzahname ayrıca ilan edilecektir.
 
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792619


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